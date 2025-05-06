В Черноголовке торжественно открыли спортивный стадион

В 2024 году черноголовский спортивный стадион у школы корп. Халатникова закрыли на ремонт. Школьники, педагоги и жители округа с нетерпением ждали его преображения и открытия. И вот, во вторник после долгожданного ремонта его торжественно открыли. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Благодаря финансовой поддержке спонсора — Группе компаний «ЧЕРНОГОЛОВКА» — было заменено покрытие на футбольном поле и беговых дорожках, заменена прыжковая зона, установлены новые лавочки и трибуна. Также полностью заменена система освещения.

С приветственным словом на открытии выступила заместитель главы Леся Шигалева. «Ребята, для вас большое счастье иметь такой стадион рядом со школой! Не каждая школа Московской области может похвастаться тем, что у нее есть стадион, да еще такого качества», — прокомментировала Леся Шигалева.

В рамках открытия выступил хореографический ансамбль «Фантазия» ГДЦ «Гамма», также состоялся небольшой гала-матч между детскими футбольными командами Черноголовки и специальными гостями — участниками клуба «Знамя» г. Ногинска.

Данный стадион имеет высокую социальную значимость для целого города, так как является не только школьным, но и открытым стадионом для всех любителей спорта. С 2022 года стадион был открыт для всех жителей наукограда в рамках губернаторской программы «Открытый стадион». Ее цель — сделать школьные стадионы доступными для жителей в свободное от школьных занятий время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«„Открытый стадион“ дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.