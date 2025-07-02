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В Черноголовке прошел первый открытый чемпионат по пляжному волейболу

Впервые в истории Черноголовки прошел открытый чемпионат по пляжному волейболу. Спортсмены из соседних городов Подмосковья съехались, чтобы испытать свои силы. В каждом турнире соревновались 12 команд, хотя желающих побороться за звание лучших оказалось в разы больше. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники состязания остались в восторге от качества песка, удобной инфраструктуры и живописных пейзажей Черноголовки.

«Отдельной благодарности заслуживают сотрудники нашей Спортивной школы за высокий профессионализм и безупречную организацию мероприятия» — прокомментировал глава г. о. Черноголовка Роман Хожаинов.

Кульминацией волейбольного сезона станет гала-турнир, который планируется провести на День города, 6 сентября. Две лучшие команды из Черноголовки сразятся с сильными приглашенными соперниками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.