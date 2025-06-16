В Черноголовке прошел масштабный спортивный забег

14 июня в Черноголовке прошел спортивный забег. Несмотря на дождливую погоду на беговой трассе собралось порядка 500 участников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году организаторы подготовили следующие форматы и дистанции бега:

5 километров — забег «Мицелий» — чтобы прикоснуться к природе и почувствовать ее зов;

10 километров — забег «Микоризная сеть» — чтобы проникнуться духом леса;

20 километров — забег «Древесная связь» — чтобы полностью погрузиться в полудикий лес и забежать туда, где почти не ступает нога человека;

1200 метров — детский забег «Шоколадные грибы» — для юных спортсменов;

Скандинавская ходьба — 5 километров.

«Черноголовский трейл — это очень сложные и серьезные соревнования. Тем более дистанция самая большая 20 километров, которая проходит через „непроходимые“ джунгли, так сказать. Там есть и брод, и есть трава по пояс. Поэтому для участников это настоящее испытание. Можно назвать гонкой героев. И сегодняшняя погода вдвойне усложняет дистанцию», — сказала организатор забега Юлия Пронина.

Разминку для участников провела Елена Машкова — тренер по фитнесу и бодибилдингу, автор проекта «Фитнес для жизни», член Ассоциации профессионалов фитнеса, член Всемирной Федерации пауэрлифтинга Елена Машкова.

А поддерживал бегунов на самом сложном последнем участке коллектив барабанщиков «Барабанда».

Невзирая на проливной дождь, бегуны остались в восторге от мероприятия, заметив, что погода не только не испортила им соревнование, а наоборот сделала состязание эмоциональным и запоминающимся. Все участники спортивного состязания получили уникальные памятные медали. Участники, занявшие первые места получили денежные призы. Спортсмены, занявшие 2 и 3 места — подарки от спонсоров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.