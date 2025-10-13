сегодня в 17:42

В Черноголовке к заливке готовят каток хоккейного комплекса

Жители Черноголовки, ведущие активный образ жизни, ждут заливки катка в хоккейном комплексе города. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В ответ на поступающие вопросы о подготовке ледовой площадки хоккейного комплекса, глава городского округа Черноголовка Роман Викторович Хожаинов поясняет ситуацию.

«В данный момент проводится техническое обслуживание системы охлаждения для обеспечения ее бесперебойной работы в течение всего сезона. Уже к концу октября каток будет доступен для всех желающих.

Обращаю внимание, что ежегодно заливка льда происходит с учетом среднесуточной уличной температуры, что напрямую влияет на сроки начала работы катка», — прокомментировал Роман Хожаинов.

Ежегодно с началом зимнего сезона хоккейный комплекс пользуется успехом как у спортсменов, так и у обычных жителей, которые приходят сюда на массовое катание.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.