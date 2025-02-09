В Чемпионате Нациальнальной студенческой хоккейной лиги Клин обыграл Лобню

В Клину на арене Ледового дворца имени Валерия Харалмова состоялся хоккейный турнир серии Нациальнальной студенческой хоккейной лиги Москвы и Москвовской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Клин.

Команда из Клина «РГСУ-КС» встречалась с командой «Колледжа Подмосковье» из Лобни.

Матч завершился со счетом 8:1 в пользу РГСУ-КС (Клин).

После первого периода и пропущенной шайбы клинчане собрались и забросили семь безответных шайб. Колледж Подмосковья Лобня даже не смог ничего сделать против такой голевой феерии.

Напомним, команды Клина и Лобни на момент начала турнира имели в своей копилке равное число очков. Вчерашней игрой Клин ушел в отрыв, но это была только вторая игра сезона, так что расслабляться рано.

За Клин в Чемпионате НСХЛ играют сразу 2 команды — «РГСУ-Клин» и «РГСУ-КС». В Клину очень сильная хоккейная традиция. Здесь жил и тренировался Валерий Харламов. Сейчас игры проходят в Ледовом дворце, носящем его имя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.