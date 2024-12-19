В Чехове завершились Всероссийские соревнования по гандболу среди любителей

В городском округе Чехов завершились 14 Всероссийские соревнования «Герои Города» среди любительских команд. В турнире приняли участие 35 коллективов из 11 городов России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Финальные игры всероссийских соревнований прошли на двух аренах Дворца спорта «Олимпийский» имени В.Максимова. Победителей и призеров турнира определяли в пяти категориях.

Так, золотые медали в категории «мужчины» (профессионалы) завоевала команда «Большой Серпухов» (Протвино), «серебро» у «Лаишевских лисов» (Татарстан) и замкнула призовую тройку «Московская область». В категории «женщины» победителем стала команда «Гефест» (Москва), на второй строчке расположился «Кузбасс» (Новокузнецк) и «бронза» в активе «РАНХиГС» (Москва).

В категории «мужчины» (любители) золото у «Пегаса» (Чехов), серебро у «Senator» (Москва) и бронза у «Орла» (Орел). В категории юноши лучшей командой стал «Вымпел», за ним расположились «Бобры Юниоры» и замкнула призовую тройку «Спортивная братва» Все команды представляют г. о. Чехов. В категории «девушки» победителями стали спортсмены из «Молнии» (Москва), серебряные награды в активе «Губернских песцов» (Чехов) и бронза у СКА (Чехов).

Также были названы лучшие игроки и лучшие бомбардиры соревнований. MVP турнира выбраны — Софья Лесникова («Губернские песцы»), Арсений Федотов («Вымпел»), Софья Зайцева (INV), Михаил Иванов («Пегас») и Максим Макаров («Московская область»). Лучшими бомбардирами стали — Ева Дранишникова («Губернские песцы»), Илья Бокарев («Бобры Юниоры»), Мария Богуславская («РАНХиГС»), Виталий Мачула («Орел») и Антон Луничев («Большой Серпухов»).

В качестве почетных гостей турнир посетили: президент федерации гандбола Московской области, депутат областной думы Олег Жолобов, олимпийский чемпион, президент и главный тренер гандбольного клуба «Чеховские медведи» Владимир Максимов и левый крайний подмосковной команды Донат Морозов.

Всероссийский любительский турнир по гандболу «Герои Города» прошел с 13 по 15 декабря в Чехове.

Турнир «Герои Города» проводится уже более 10 лет. В первых соревнованиях принимали участие всего шесть любительских команд из Чехова. За несколько лет масштаб турнира значительно увеличился, и теперь в нем участвуют команды со всей страны.

Соревнования по гандболу «Герои Города» проводятся при поддержке международного турнира SEHA — Gazprom League и министерства физической культуры и спорта Московской области в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.