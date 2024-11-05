В Чехове завершили капремонт стадиона «Гидросталь»

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина его заместитель главы Павел Сибарсов осмотрел готовность стадиона «Гидросталь» после капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для чеховских спортсменов сделано искусственное покрытие с подогревом, теперь они смогут заниматься на поле в любое время года. Кроме того, установлены новые площадки для баскетбола, волейбола и мини-футбола, а также тренажеры и хоккейная коробка. Все эти изменения направлены на создание комфортных условий для тренировок и соревнований.

Сейчас готовятся документы для сдачи объекта. На обновленном стадионе «Гидросталь» планируют проводить соревнования муниципального, регионального и всероссийского уровней. Открытие стадиона привлечет внимание не только местных жителей, но и спортсменов из других городов, способствуя развитию физической культуры и спорта в округе.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.