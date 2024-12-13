В Чехове стартовал турнир по гандболу «Герои Города»

Ежегодный любительский турнир по гандболу «Герои Города» стартовал в городском округе Чехов. Соревнования проходят с 13 по 15 декабря, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В этом году в 14-м турнире принимают участие более 50 любительских команд из 11 городов России. Победители традиционно определятся в категориях: девушки, юноши, женщины, мужчины-любители и мужчины-профессионалы. Игры проходят на малой и большой арене Дворца спорта «Олимпийский» им. В. С. Максимова.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров состоится 15 декабря в 18:00. Вход для зрителей свободный во все дни соревнований на всех площадках.

С расписанием игр и турнирной таблицей можно ознакомиться в официальной группе соревнований.

Дата проведения турнира: 13–15 декабря 2024 года.

Место проведения: г. о. Чехов, ул. Полиграфистов, 30, Дворец спорта «Олимпийский» им. В. С. Максимова.

Турнир «Герои Города» проводится уже более 10 лет. В первых соревнованиях принимали участие всего шесть любительских команд из Чехова. За несколько лет масштаб турнира значительно увеличился, и теперь в нем участвуют команды со всей страны.

Соревнования по гандболу «Герои Города» проводятся при поддержке международного турнира SEHA — Gazprom League и министерства физической культуры и спорта Московской области в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.