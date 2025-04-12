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В Чехове стартовал юбилейный турнир по гандболу «Герои города»

В Чехове начался юбилейный турнир «Герои города», собравший более 50 команд со всей страны, сообщили в пресс-службе округа.

Это всероссийское любительское соревнование, основанное в 2017 году командой «Чеховские медведи», ежегодно привлекает внимание как спортсменов, так и зрителей. Поддержку турнира организовывает Федерации гандбола России и SEHA — Gazprom League.

Участники, как новички, так и опытные спортсмены, ежегодно демонстрируют высокий уровень мастерства, стремясь занять призовые места. Матчи турнира будут проходить с 11 по 13 апреля на двух площадках Дворца Спорта «Олимпийский» им. В. С. Максимова в Чехове.

Команды будут состязаться в следующих категориях: девочки, мальчики, девушки, юноши, мужчины-любители, женщины и мужчины-профессионалы.

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