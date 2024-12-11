В Чехове состоится турнир по гандболу «Герои города»

С 13 по 15 декабря в Чехове в 14-й раз состоится крупнейший в России любительский турнир по гандболу «Герои Города». Мероприятие пройдет во Дворце спорта «Олимпийский» имени В. С. Максимова г. о. Чехов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревновании примут участие 35 команд из 11 городов: Барнаул, Новокузнецк, Москва, Орел, Казань, Воронеж и других. Это уникальная возможность для любителей гандбола продемонстрировать свои навыки и стать частью спортивного праздника. Победителей определят в следующих категориях: девушки; юноши; мужчины — любители и профессионалы игры; женщины.

Участие в состязании могут принять все желающие. Для этого необходимо сформировать команду и подать заявку. Соревнование станет отличной площадкой для обмена опытом и установления контактов между командами из разных регионов. Узнать подробную информацию можно в официальной группе сообщества по ссылке. Спортивный дух и дружеская атмосфера турнира привлекут множество зрителей, которые смогут поддержать свои команды и насладиться захватывающими матчами.

Вход на мероприятие свободный. Возрастные ограничения: 0+.

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