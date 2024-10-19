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«Всероссийский день ходьбы» отметили в Московской области

В городском парке культуры и отдыха в Чехове прошел «Всероссийский день ходьбы», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В числе вышедших на маршрут «Всероссийского дня ходьбы» в Московской области были учащиеся спортивных и общеобразовательных школ, воспитанники Училища олимпийского резерва, а также любители спорта старшего поколения движения «Активное долголетие» в регионе.

Для участников была подготовлена дистанция по территории парка культуры и отдыха. Также в рамках мероприятия состоялись мастер-классы по спортивной ходьбе от опытных спортсменов.

Всем участникам были выданы медаль и диплом Олимпийского комитета России.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.