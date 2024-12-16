В Чехове прошел традиционный турнир по синхронному плаванию

В Чехове прошел международный турнир по синхронному плаванию «Русская матрешка», который уже в 15 раз порадовал жителей и гостей округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году в соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из Армении, Беларуси, Казахстана, России и Сингапура. Зрители увидели выступления девочек и мальчиков до 13 лет.

«Я здесь не в первый раз. Мне здесь очень нравится. Такая атмосфера классная», — рассказала участница соревнований Анастасия Байникова.

На торжественном открытии присутствовали представители администрации округа, тренеры сборных по синхронному плаванию и другие гости. В преддверии Нового года к ребятам пришли всем знакомые сказочные персонажи: Снегурочка и Дедушка Мороз, а также символ соревнований — русская матрешка. Вместе с детьми они зажгли новогоднюю елку.

В итоге сборная России завоевала множество наград в самых разных дисциплинах, подтвердив статус фаворита состязания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.