В Чехове прошел традиционный «Лопасненский забег»

сегодня в 16:37

В Чехове прошел ежегодный «Лопасненский забег», посвященный Дню города, который собрал более тысячи участников в возрасте от 4 до 74 лет. Мероприятие пользуется большой популярностью среди жителей и гостей города, объединяя атлетов разных возрастных категорий, сообщает пресс-служба администрации округа.

По традиции соревнования начались с забегов самых молодых спортсменов. Дети в возрасте 4-8 лет пробежали дистанцию в 300 метров, юниоры 8-11 лет — 600 метров, а взрослые приняли участие в забеге на 5 километров.

Победителями в разных возрастных категориях стали

Дистанция 300 м (4-8 лет):

Андрей Кузин, Марьяна Павлова.

Дистанция 600 м (8-11 лет):

Кирилл Соболев, Мария Неджера.

Дистанция 5 км:

12-15 лет: Давид Мартиросян, Екатерина Анурьева;

16-19 лет: Алексей Башмаков, Анастасия Степанова;

20-34 года: Давид Успенский, Наталья Саинчина;

35-44 года: Егор Лазарев, Инга Мавлютова;

45-54 года: Геннадий Гутюм, Татьяна Бибаева;

55-64 года: Игорь Чурбанов, Екатерина Чурбанова;

Старше 65 лет: Александр Артюхов.

Все участники независимо от результатов получили памятные футболки с символикой «Лопасненского забега», стартовые номера и медали финишеров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.