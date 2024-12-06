В Чехове прошел школьный турнир по лазертагу

На базе Центра военно-тактических игр Csball.net состоялись финальные игры традиционного школьного турнира по лазертагу, в котором принимали участие 16 команд округа. В результате напряженной борьбы юнармейцы отряда «Комета» из лицея № 4 г. о. Чехов стали победителями турнира, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Лазертаг представляет собой увлекательную тактическую игру, где игроки поражают противника с использованием безопасных «лазерных» выстрелов. Принцип действия игры позволяет избежать риска получения травм, так как мощность и длительность импульса лазера не наносят вреда, даже при попадании на сетчатку глаза.

Турнир, организованный при поддержке «Единой России» прошел в рамках партийного проекта «Детский спорт», направленного на развитие и пропаганду массового детского спорта, как основы воспитания здорового и социально активного подрастающего поколения.

Победителей турнира поздравили почетные гости: заместитель начальника управления физической культуры, спорта и туризма администрации г. о. Чехов Юрий Головин; депутат Совета депутатов городского округа Чехов, исполнительный секретарь МОП «Единая Россия» Константин Безрукавый; председатель первичной организации «Боевое братство» поселка Столбовая Сергей Павленко и руководитель регионального отделения Федерации фиджитал спорта Московской области Александр Манько.

Турнирная таблица

ЛИГА «А»:

1 место — МБОУ Лицей № 4 «Комета»;

2 место — МБОУ Любучанская СОШ «Орленок 1»;

3 место — МБОУ СОШ № 3 «Панфиловцы 2»;

4 место — МБОУ СОШ № 3 «Панфиловцы 1».

ЛИГА «Б»:

1 место — МБОУ СОШ № 10 «Команда 1»;

2 место — МБОУ СОШ № 1 «Команда 1»;

3 место — МБОУ СОШ № 9 «Ратники»;

4 место — МБОУ Лицей № 4 «Манушкино».

Кульминацией мероприятия стала информация о том, что Центр военно-тактических игр CSBALL заключили договор о сотрудничестве с региональным отделением Федерации фиджитал спорта Московской области. Csball.net стала площадка фиджитал спорта Московской области. Центом принято решение о проведении первого турнира в формате фиджитал. В состав команд турнира приглашены финалисты Школьного турнира по лазертагу ЛИГИ «А».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.