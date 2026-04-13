В Чехове прошел Всёероссийский турнир по гандболу

В городском округе Чехов с 10 по 12 апреля прошли XVII всероссийские соревнования по гандболу «Герои Города», объединившие 45 команд из 10 городов России. Турнир состоялся во Дворце спорта «Олимпийский» имени Максимова, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования проводятся девятый год и за это время выросли из локальных стартов в один из крупнейших любительских турниров страны. Если в первом розыгрыше участвовали шесть команд, то в 2026 году на площадку вышли 45 коллективов — любительских и профессиональных.

В профессиональном дивизионе победу одержал «Большой Серпухов». Серебро завоевал «ССК Финансовый университет», бронзу — «УОР №4». Среди женских команд первое место заняли «Бобры леди», второе — «Гроза», третье — «Губернское созвездие». В мужской любительской категории победил «Senator», призерами стали «Вымпел» и «Протвино».

В юношеском турнире выиграла команда «Чехов-2», второе место занял «Импульс», третье — «Кунцево». В категории «девушки» золото у «Лис», серебро у «Губернских песцов», бронза у «Молнии».

Организаторы также отметили лучших игроков и бомбардиров в каждой возрастной и игровой категории. В связи с тем, что финал совпал с Днем космонавтики, турнир прошел в космической тематике. Была учреждена специальная номинация «Лучший командир экипажа», которой наградили наиболее дисциплинированных тренеров.

Турнир прошел в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Следующие соревнования серии «Герои Города» запланированы на декабрь 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.