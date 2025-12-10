В Чехове пройдет любительский турнир по гандболу «Герои города»

Участниками XVI всероссийского любительского турнира по гандболу «Герои города» станут спортсмены разных возрастов в составе 61 команды. Такое представительство стало рекордным за всю историю соревнований, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Состязание гандболистов пройдут в восьми категориях: мальчики, девочки, юноши, девушки, женщины профессионалы и любители, а также мужчины профессионалы и любители.

«Наш турнир уникален не только тем, что он единственный в своем роде любительский турнир такого масштаба. Но и тем, что с каждым годом, и это не преувеличение, наши состязания растут во всех смыслах. Мы все время ищем новые формы и возможности для того, чтобы как можно больше людей искренне полюбили ручной мяч. Здорово, что результаты усилий видны не только на трибунах среди болельщиков, но и среди участников турнира. Новые рекорды говорят сами за себя», — подчеркнул генеральный директор гандбольного клуба «Чеховские медведи» Александр Сафонов.

Напомним, что в прошлом году в турнире «Герои города» участвовали 59 команд, что стало рекордом за все предыдущие сезоны.

В 2025 году в категории «девочки» участвуют четыре коллектива. В соревнованиях возрастной группы «мальчики» на площадку выйдут восемь команд. «Девушки» и «юноши» будут представлены в составе семи и 10 коллективов соответственно. В категории «женщины» будут состязаться шесть любительских и девять профессиональных команд. В мужских волейбольных баталиях среди любителей заявлены девять коллективов, а профессионалы собрались в составе восьми команд.

XVI всероссийский любительский турнир «Герои города» пройдет с 12 по 14 декабря в чеховском Дворце спорта «Олимпийский» им. В. С. Максимова в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.