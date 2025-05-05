В Чехове проходит первенство России по боксу среди юниоров

Четвертый раз город Чехов становится площадкой для проведения первенства России по боксу среди юниоров и юниорок 17-18 лет. В течение десяти дней на ринге сразятся 497 спортсменов из 78 регионов России. Чехов представляют 10 воспитанников из спортивной школы «Витязь» имени Александра Поветкина и училища «Олимпийского резерва». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На открытии соревнований юных силачей поприветствовали прославленные боксеры — Александр Поветкин, Денис Лебедев и Федор Чудинов. Их слова поддержки и опыт вдохновляют участников на победы и новые достижения.

До 8-го мая поединки пройдут на малой спортивной арене ДС «Олимпийский» им. В. С. Максимова. Посмотреть трансляции поединков можно здесь.

В субботу, 10 мая, на большой спортивной арене состоятся финальные поединки, а в 12:00 начнется торжественная церемония закрытия турнира, где будут объявлены лучшие из лучших и вручены заслуженные награды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.