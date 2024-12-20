В Чехове открылась десятая секция по самбо

В день подписания президентом РФ Владимира Путина указа о праздновании Дня самбо в торжественной обстановке состоялось открытие секции самбо в средней школе № 1 Чехова. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году учебное заведение отметило 70-летие со дня образования. Реализация федерального проекта «Za самбо» партии «Единая Россия» и президентского проекта «Самбо в школу» стало своеобразным подарком коллективу школы.

«С момента старта проекта, самбо стало любимым и массовым видом спорта у наших детей. Ежегодно подходы к занятиям совершенствуются, появляются новые формы, увеличивается количество соревнований. Используя мощный воспитательный потенциал самбо, мы сегодня формируем новое поколение — достойное будущее нашей страны!» — сказала глава г. о. Чехов Михаил Собакин.

За последний год в Чехове прошло более 10 соревнований по самбо, в которых приняло участие почти полторы тысячи детей. Новый зал поможет ученикам школы № 1 освоить основы единоборства и привить любовь к спорту с ранних лет.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.