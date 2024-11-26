В Чехове 28–30 ноября пройдет первенство Подмосковья по синхронному плаванию

В городском округе Чехов с 28 по 30 ноября пройдет первенство Московской области по синхронному плаванию, которое обещает стать ярким событием для любителей этого вида спорта. Жителей и гостей округа приглашают принять участие в мероприятии в качестве зрителей и поддержать юных спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Турнир будет проходить в течение трех дней в спортивном комплексе «Олимпийский» имени В. С. Максимова, расположенном по адресу: улица Полиграфистов, дом 30.

Расписание соревнований выглядит следующим образом: 28 ноября соревнования будут проходить с 11:00 до 19:00, с парадом открытия в 16:00; 29 ноября мероприятия запланированы с 10:00 до 18:00; 30 ноября также с 10:00 до 18:00.

Участниками первенства станут юноши и девушки в возрасте от 13 до 20 лет, которые выступят в различных номинациях, включая произвольную программу, сольные выступления, дуэты и акробатические группы. Это отличная возможность для молодых спортсменов показать свое мастерство и продемонстрировать зрителям красоту и синхронность синхронного плавания.

Вход на турнир свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.