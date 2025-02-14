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В Чехове 15 февраля пройдет детско-юношеский фестиваль по следж-хоккею

Команды из пяти регионов России станут участниками детско-юношеского фестиваля по следж-хоккею «Единство-Гранит», который пройдет в Чехове 15 февраля, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На лед чеховского Дворца спорта «Витязь» 15 февраля выйдут команды: «Гранит-Чехов» (Чехов), «Луганск» (Луганск), «Атал» (Чебоксары), «Волчата» (Мичуринск) и «Пчелы» (Тамбов).

16 февраля участники турнира сыграют в Москве, во дворце спорта «Митино Спорт Сити».

В рамках шоу-программы перед командами и зрителями выступит ведущая Елена Бриз, рэп-исполнитель Джоззи, певица Ирина Яргунина и актер сериала «Молодежка» Иван Мулин.

Детская следж-хоккейная команда «Гранит-Чехов» сформирована из юных спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В 2024 году она одержала победу в малом Московском фестивале адаптивного хоккея «Я могу!».

Место проведения: г. Чехов, ул. Московская, 104, Ледовый дворец «Витязь».

Дата проведения: 15 февраля 2025 г.

Время: Начало соревнований — 10:00, торжественное открытие — 11:05.

Соревнования организованы в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.