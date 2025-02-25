В Бронницах прошли турниры по футболу в честь Дня защитника Отечества

23 февраля в спортивном зале школы № 2 имени Н. А. Тимофеева г. о. Бронницы прошел турнир по футболу, посвященный Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба ведомства.

В турнире приняли участие самые юные игроки 2017 года рождения. На поле сошлись два состава Спортивной школы олимпийского резерва им. А. Сыроежкина г. о. Бронницы и команда «Молния» из села Заворово Раменского округа.

Для спортсменов это был первый турнир в их спортивной карьере, который стал отличной возможностью для ребят проявить свои навыки, завести новых друзей и сплотиться в командном духе. Каждый из них показал свои лучшие качества: азарт, ловкость и настойчивость.

Каждый участник получил памятные медали, что стало отличным завершающим аккордом этого спортивного мероприятия.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.