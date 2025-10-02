В Бронницах пройдет открытый кубок по волейболу среди команд организаций

С 5 октября по 18 января 2026 года в городском округе Бронницы состоится открытый Кубок по волейболу среди команд организаций и предприятий. Турниры будут проходить каждое воскресение в 11-00 по адресу: ул. Горка, ФОК «Горка», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для участия командам необходимо подать именную заявку в день игры, подписанную руководителем, врачом и представителем команды, а также заверенную печатью организации. В состав команды допускается 16 человек и 1 представитель, возможен смешанный состав (мужчины и женщины). Участники, не достигшие 18 лет, обязаны предоставить письменное согласие родителей.

Команды, занявшие 1-3 места, будут награждены кубками и грамотами от Отдела физической культуры, спорта и работы с молодежью г. о. Бронницы. Команда, занявшая 4 место, также получит грамоту.

По всем вопросам, связанным с проведением Кубка, звоните по номеру: 8 (496) 46-66-981 или пишите на почту: sk_bronnicy@mail.ru

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.