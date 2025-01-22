В Бронницах пройдет областное первенство по гребному спорту

24–25 января 2025 года в г. Бронницы пройдет первенство Московской области по гребному спорту в дисциплине гребля-индор. Гребной спорт в Бронницах активно развивается, привлекая все большее число любителей физической активности и спорта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Тренировки проводятся как на открытой воде, так и в специализированных залах. Участники могут заняться разными дисциплинами, от академической гребли до каноэ. Занятия не только укрепляют физическую форму, но и формируют дух командной работы и взаимопомощи.

Спортивные мероприятия, проводимые на местном уровне, помогают выявить талантливых гребцов и создать им возможности для дальнейшего роста. Бронницы активно участвуют в соревнованиях, что позволяет ребятам получать опыт и повышать уровень своих навыков.

Участники будут представлены в следующих категориях:

Юноши и девушки до 19 лет;

Юноши и девушки до 17 лет;

Юноши и девушки до 15 лет.

Место проведения: г. Бронницы, ул. Москворецкая, д. 46, УТЦ ФГБУ ПОО «ГУОР г. Бронницы МО».

Дата начала соревнований: 13:45, 25 января 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.