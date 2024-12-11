В Богородском округе прошло открытие школьного спортивного стадиона

сегодня в 16:25

Торжественное открытие школьного спортивного стадиона прошло в Богородском округе. Теперь футбольное, волейбольное, баскетбольное поля и беговые дорожки доступны не только обучающимся, но и всем жителям микрорайона. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В праздничном мероприятии участие принял депутат фракции «Единая Россия» в совете депутатов Богородского округа Анатолий Лебедев.

«Мы уверены, что новая спортивная площадка станет центром здоровья, гармоничного духовного и физического развития детей и подростков, а для кого-то первым шагом к олимпийским медалям», — отметил Лебедев.

Жители и ученики школы с нетерпением ждали завершения работ, так как стадион имеет немалое общественное значение и является важным фактором развития населенного пункта, в котором он находится.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.