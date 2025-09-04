В Богородском округе пройдет футбольный фестиваль

6 сентября Фонтанная площадь Ногинска превратится в эпицентр футбольного праздника для всей семьи. Гвоздем программы станет встреча с легендой российского футбола — Денисом Глушаковым, экс-капитаном московского «Спартака», чемпионом России 2017 года и участником чемпионатов мира и Европы. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На площади пройдет детский турнир для ребят 2018–2019 гг. р. — будущие звезды смогут показать свои навыки. Для зрителей будет работать фиджитал-зона — совмещение реального и виртуального футбола: гость Ногинска Денис Глушаков сначала сыграет в киберфутбол, а затем выйдет на настоящую площадку. Затем все желающие смогут поучаствовать в фотосессии с легендой. Для каждого предоставится возможность сфотографироваться с одним из самых известных футболистов страны.

В финале фестиваля на торжественной церемонии награждения Денис лично вручит призы юным участникам.

Мероприятие организовано при поддержке администрации Богородского округа и станет частью празднования Дня Богородского края. Это прекрасный шанс для юных футболистов пообщаться с кумиром и получить мотивацию для собственных спортивных достижений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.