В Богородском округе почтили память выдающегося тренера Давида Берлина

Участники церемонии возложили цветы к мемориалу тренера, чей вклад в развитие спорта и воспитание поколений спортсменов невозможно переоценить.

Его жизнь была посвящена развитию баскетбола и спорту в целом, и его наследие продолжает вдохновлять новое поколение спортсменов.

По окончании митинга состоялся турнир по стритболу для юных спортсменов 2015-2011 гг. р. Событие собрало талантливых девочек и мальчиков, которые продемонстрировали свои навыки и страсть к спорту.

С приветственным словом к участникам обратился депутат Богородского округа, координатор партийного проекта «Детский Спорт» Сергей Жулябин.

«Связь поколений — это красная нить, проходящая через историю нашей Родины, и мы гордимся тем, что можем продолжать традиции, заложенные такими великими тренерами. Был рад видеть такую страсть и энергию у наших юных спортсменов на поле! Уверен, что все они добьются больших успехов и достигнут своих спортивных целей. Пусть каждый матч приносит им радость и опыт, которые помогут им стать лучшими спортсменами!», — отметил Сергей Жулябин.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.