В Богородском округе открылась ледовая арена после капитального ремонта

В минувшую субботу, 22 февраля, в Ногинске открыли ледовую арену в спорткомплексе «Старт». Тем самым завершив капитальный ремонт легендарного стадиона, сообщает пресс-служба администрации Богородского округа.

Ранее, летом, матчем легенд российского футбола был торжественно открыт новый современный стадион.

А в этот раз был преподнесен большой подарок для любителей хоккея и фигурного катания. Протестировать новый лед вышли молодые хоккеисты Богородского округа и ребята из Королева.

В торжественном открытии принял участие заместитель главы Богородского округа Алексей Тимошин. Поприветствовал участников, пожелал командам удачи и упорства, ровного льда и безопасной игры.

Данное место обрело второе дыхание. У профессионалов и любителей спорта появилась возможность тренироваться и проводить игры на высоком уровне.

Под ареной установлено холодильное оборудование, которое поддерживает температуру не больше 5 градусов.

Помимо этого, на стадионе «Старт» есть футбольное поле с подогревом, мини-футбольное пространство, беговые дорожки, воркаут, волейбольная площадка. Теперь каждый может найти себе занятие по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.