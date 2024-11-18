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В бассейнах Фрязина концентрация хлора находится в пределах нормы

Администрация спортивной школы «Олимп» со всей серьезностью относится к чистоте и гигиене в бассейнах, раздевалках, душевых и спортивных залах, сообщает пресс-служба администрации горокруга Фрязино.

Для проверки состояния помещений «Олимпа» и ФОКа были заказаны лабораторные испытания в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ФБУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».

По результатам исследования в Дворце спорта и ФОК воды в бассейнах, а также мужских и женских раздевалок и душевых (лавки, поручни, стены):

концентрация хлора находится в пределах нормы;

патологических бактерий и паразитов не обнаружено.

Сотрудники спортивной школы «Олимп» продолжают свою ежедневную работу по обеспечению надежного и безопасного функционирования всех спортивных объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.