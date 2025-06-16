В Балашихе стартовала регистрация участников первого этапа «Кубка Сергея Карякина»

Первый этап традиционного турнира по шахматам «Кубок Сергея Карякина» состоится 21 июня в парке «Пехорка» в Балашихе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования в рамках первого этапа пройдут в семь туров по швейцарской системе: по 10 минут на партию с добавлением пяти секунд на каждый ход, начиная с первого. Медали будут разыгрываться в пяти возрастных категориях: open-турнир для всех желающих, юноши и девушки 2008–2012 гг. р., мальчики и девочки 2013–2014 гг. р., мальчики и девочки 2015–2016 гг. р. и самые юные участники 2017 г. р. и младше. Победители и призеры в каждой категории получат эксклюзивные кубки и медали, а в open-турнире предусмотрены также специальные призы для женщин и ветеранов.

По традиции в рамках турнира многократный чемпион мира, президент Федерации шахмат Московской области, гроссмейстер Сергей Карякин проведет сеанс одновременной игры с лучшим шахматистам соревнований.

В рамках первого этапа «Кубка Сергея Карякина» среди юных шахматистов, представляющих в рейтинге Федерации шахмат России Московскую область, будут разыграны 24 путевки в финал международного детского турнира «Шахматные звезды 5.0». Соревнования пройдут с 25 по 30 июня 2025 года на ВДНХ. Право представлять регион получат победители и призеры в возрастных группах «юноши и девушки» и «мальчики и девочки».

У финалистов детских турниров будет возможность встретиться на одной сцене с ведущими шахматистами планеты: многократными чемпионами мира Хоу Ифань (Китай), Сергеем Карякиным и Валентиной Гуниной, российскими звездами Владиславом Артемьевым, Александрой Горячкиной и Екатериной Лагно, Теймуром Раджабовым (Азербайджан), Амином Табатабаи (Иран), Раунаком Садхвани (Индия) и Бибисарой Асаубаевой (Казахстан).

«Кубок Сергея Карякина» проходит в парках Подмосковья с 2022 года и с каждым годом привлекает все больше участников. В 2025 году первый этап Кубка пройдет в новом месте — балашихинском парке «Пехорка». Второй этап Кубка Карякина пройдет в День шахмат 20 июля в домодедовском парке «Елочки». Соревнования организованы в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Организаторами выступают Федерация шахмат Московской области, Министерство физической культуры и спорта Московской области и администрация городского округа Балашиха.

Место проведения: г. о. Балашиха, ул. Парковая, вл. 4, парк «Пехорка».

Дата проведения: 21 июня.

Программа мероприятия:

10:30 — 11:30 — очная регистрация участников;

11:30 — 12:00 — торжественное открытие;

12:00 — 17:00 — проведение 1-7 туров;

17:00 — 17:30 — церемония награждения;

17:30 — 19:00 — сеанс одновременной игры Сергея Карякина и автограф-сессия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.