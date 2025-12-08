В Балашихе стартовала дисциплина «Спортивный родитель» в школьной лиге

7 декабря в Балашихе начались соревнования по новой дисциплине «Спортивный родитель», включенной в программу Балашихинской школьной лиги. Родители участвуют в турнирах по футзалу и волейболу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Балашихе 7 декабря стартовала новая дисциплина «Спортивный родитель» в рамках Балашихинской школьной лиги. В первых соревнованиях приняли участие команды родителей: папы соревновались в футзале, а мамы — в волейболе.

Идея создания дисциплины появилась после успешного опыта проведения соревнований среди учителей физкультуры в прошлом сезоне. Тогда в «Битве физруков» участвовали преподаватели всех школ округа, разделенные на два дивизиона — «Север» и «Юг». По словам начальника управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Балашихи Никиты Тарасевича, после семейных эстафет на стадионе «Орион» было решено вовлечь родителей в спортивные мероприятия.

Теперь родители могут участвовать в дисциплинах школьной лиги независимо от участия их детей. В новом сезоне предусмотрено шесть видов спорта, первые турниры проходят по системе плей-офф, а победителей определят в конце декабря. Следующие этапы запланированы на февраль и март 2026 года.

Среди первых участников — женская волейбольная команда «Авангард» школы № 12. Капитан команды Маргарита Великодворская отметила, что поддержка детей и тренировки с мужской командой помогли добиться победы.

Запуск дисциплины «Спортивный родитель» направлен на развитие семейного спорта, укрепление связей между школой и семьей и популяризацию активного образа жизни среди жителей Балашихи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Балашихе обновили крупнейший в округе спортивный комплекс «Орион». Глава региона посетил микрорайон Железнодорожный, чтобы пообщаться с тренерами и юными спортсменами.

«Хочу поблагодарить тренеров, всех, кто занимается с детьми. Мы ценим этот труд. Сейчас в спорткомплексе тренируется почти 1,5 тыс. человек. Рассчитываем, что после всех работ в среднем его будут посещать свыше 3 тыс. ежедневно», — заявил Воробьев.