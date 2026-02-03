В Балашихе стартовал финал инженерного триатлона для школьников

Финальный этап инженерного триатлона в рамках Балашихинской школьной лиги стартовал 3 февраля в Балашихе. В проекте участвуют 16 команд из 33 школ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Финальный этап дисциплины «Инженерный триатлон» открылся в Балашихе 3 февраля. Проект реализуется учебным центром АО «Криогенмаш» совместно с Московским политехническим университетом в рамках Балашихинской школьной лиги.

В финал вышли 16 команд, отобранных по итогам двух предыдущих этапов. В отборочных турах школьники посещали экскурсии на предприятие АО «Криогенмаш», участвовали в образовательных лекциях и инженерной олимпиаде на базе Московского политехнического университета.

Директор по персоналу и организационному развитию АО «Криогенмаш» Наталья Третьякова пояснила, что финальный этап является заключительным. Команды получат проектные задания и в течение двух месяцев будут работать над их выполнением при поддержке кураторов от предприятия и вуза.

Участникам предстоит анализировать и исследовать ключевые элементы водоразделительной установки, а также создать 3D-модель. Итоговая защита проектов пройдет в середине апреля, после чего определят победителей.

По словам участника финала Кирилла Поленова, работа над инженерными задачами и 3D-моделированием помогает школьникам попробовать себя в роли конструкторов и лучше понять будущую профессию.

Дисциплина «Инженерный триатлон» способствует развитию интереса к науке и технике, помогает определиться с выбором профессии и дает возможность получить дополнительные баллы при поступлении в Московский Политех, а также приоритетное право поступления по целевой программе АО «Криогенмаш».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.