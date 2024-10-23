В Балашихе проверили ход реконструкции СК «Орион»

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В подмосковной Балашихе заканчивают модернизацию спорткомплекса «Орион», сообщили в пресс-службе округа.

Выездное совещание с участием представителей подрядной организации прошло на территории стадиона 22 октября. «Орион» уже задействован, тут отмечали День города, сейчас проходит чемпионат области. Сам стадион имеет почти завершенный облик.

К модернизации СК «Орион» рабочие приступили в начале 2023 года. Основные работы находятся в завершающей стадии. Здесь уже открылись подогреваемое футбольное поле и беговые дорожки. Трибуны активно эксплуатируются, а в середине ноября планируется открытие подтрибунного пространства.

Стадион модернизируют по губернаторской программе «Спорт Подмосковья». После реконструкции универсальный спортивный комплекс с бассейном и двумя спортивными залами сможет принять федеральные и региональные соревнования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.