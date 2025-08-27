В Балашихе провели занятие по психологической подготовке спортсменов

Специалист по психологической подготовке спортсменов Московской области Геннадий Фомин рассказал юным боксерам спортивной школы олимпийского резерва имени Ю. Е. Ляпкина в Балашихе о важности психологической подготовки и о том, как справляться со стрессовыми факторами. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время занятия спортсмены узнали про способы управления тревогой, сохранения концентрации, позитивного настроя, управления эмоциями и принятия осознанные решения. Данная встреча была направлена на то, чтобы спортсмены-боксеры смогли использовать рекомендации во время соревнований, когда их окружает большое количество внешних обстоятельств, которые могут вывести из равновесия: давление соперников, неуверенность в себе, страх поражения.

При умении справляться со стрессом спортсмены смогут не только избавиться от беспокойства, но и полностью раскрыть свой потенциал и показать профессионализм.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.