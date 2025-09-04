В Балашихе прошло рабочее собрание хоккейного тренерского состава

Рабочая встреча тренерского состава хоккейного отделения муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва имени Ю. Е. Ляпкина» прошла в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты подвели итоги предсезонных турниров, результаты проведенной летней подготовки хоккеистов перед новым сезоном, обсудили полученные результаты, определили направления развития для достижения высоких показателей спортсменов.

Во время собрания для каждой возрастной категории специалисты определили и поставили задачи в рамках соревнований как федерации хоккея Москвы, так и Федерации хоккея Московской области. Также в ходе обсуждения были рассмотрены темы, касающиеся развития учреждения: создание более комфортных условий для воспитанников, их родителей и тренеров, повышение эффективности тренировочного процесса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.