В Балашихе прошел забег «5 верст Пестовский»

165-й по счету любительский забег в рамках проекта «5 верст Пестовский» прошел в Балашихе. Мероприятие объединило 165 участников, 14 из которых приняли участие в забеге впервые, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект, стартовавший три года назад, направлен на продвижение здорового образа жизни. За это время в забегах приняли участие почти 2 тысячи атлетов-любителей, вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки.

Традиционные старты проходят еженедельно в Пестовском парке и давно стали неотъемлемой частью спортивной жизни городского округа. Участники преодолевают дистанцию в 5 километров бегом или пешком — формат позволяет каждому выбрать удобный для себя темп и нагрузку.

Кроме регулярных забегов, проект включает в себя тематические старты, приуроченные к государственным праздникам и значимым событиям. Так, участники уже выходили на дистанцию в честь Дня российской науки, годовщины воссоединения Крыма с Россией, а также в рамках мероприятий, посвященных футболу. Эти забеги объединяют не только жителей Балашихи, но и представителей спортивного сообщества, сферы культуры, общественных организаций и органов местного самоуправления.

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