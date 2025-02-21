В Балашихе прошел товарищеский матч по хоккею

Товарищеский матч по хоккею прошел в Ледовом дворце имени Юрия Ляпкина Балашихи. На льду сошлись именитые хоккеисты и военнослужащие Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На трибунах игроков поддерживали военнослужащие академии РВСН имени Петра Великого, семьи участников СВО, жители округа. С приветствием выступили командир дивизии имени Дзержинского Дмитрий Кузнецов, министр спорта региона Дмитрий Абаренов, глава округа Сергей Юров.

Этот гала-матч стал продолжением традиции встреч титулованных спортсменов с бойцами дивизии, которые проводятся с 2022 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева и руководства Росгвардии в рамках проекта «Выходи во двор». Игру приурочили к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В составе команды звезд отечественного хоккея на лед вышли такие легенды, как Валерий Каменский, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Илья Ковальчук и другие известные спортсмены. К команде Легенд также присоединились футболист Александр Мостовой, солист группы «Иванушки» Кирилл Андреев, спортивный журналист Илья Данильцев и участник СВО, житель Подмосковья Никита Волков.

«Сегодня праздник настоящих героев: героев спорта, героев специальной военной операции. Сегодня с нами и наши герои-ветераны Великой Отечественной войны. В этом зале около 1 000 семей ребят, которые сегодня на передовой защищают нашу свободу и независимость. Огромные слова благодарности нашим военнослужащим, нашим семьям. Спасибо вам за ваше мужество и стойкость. Всем нам победы и удачи», — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Комментировал матч спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов. Эта игра стала не только ярким спортивным событием, но и важным символом поддержки военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Матч закончился ничьей со счетом 11:11.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.