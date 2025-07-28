В Балашихе прошел семейный фестиваль футбола

Мероприятие объединило жителей и гостей городского округа Балашиха. Для участников фестиваля было подготовлено большое количество соревнований в различных спортивных направлениях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программу фестиваля были включены футбол, панна-футбол, кибер-футбол, лазертаг, эстафеты. Событие объединило людей разных возрастов и подарило большое количество ярких эмоций.

Благодаря разнообразной и насыщенной программе участники фестиваля смогли выбрать направление по душе. Соревнования по традиционному футболу позволили командам показать уровень владения и использовать тактическое мышление.

Любители цифровых технологий попробовали свои силы в состязаниях по кибер-футболу. Вместе с этим желающие смогли принять участие в панна-футболе, который предполагает игру один на один, где каждый проявляет индивидуальные навыки. Веселые эстафеты стали отличным занятием, которые объединили участников в командных состязаниях.

Для гостей мероприятия были организованы различные развлекательные точки: локация с аквагримом, выступления артистов и многое другое.

Фестиваль показал высокий уровень интереса жителей к активному образу жизни. Спортивные мероприятия регулярно проводятся в городском округе Балашиха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.

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