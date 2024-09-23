В Балашихе прошел осенний фестиваль «Кубок ГТО»

В Балашихе на стадионе в парке «Пехорка-лес» прошел осенний фестиваль «Кубок ГТО». Участников и гостей приветствовал начальник управления по физкультуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Считаю знак отличия ГТО очень престижной и важной наградой, которая должна быть у каждого независимо от того, занимается он спортом или нет. Я рад, что с нами на фестивале присутствует Балашихинское благочиние. Объединение через спорт, православие, здоровое тело к здоровому духу — это очень правильно. Желаю каждому получить самый достойный и лучший результат!» — сказал Никита Тарасевич.

Председатель Епархиальной комиссии по вопросам физкультуры и спорта Балашихинской епархии священник Евгений Емельянов рассказал об исторической связи фестиваля ГТО с именем преподобного Сергия Радонежского и обратил внимание на важность привлечения молодого поколения к занятиям спортом.

Во время фестиваля участники сдавали следующие нормативы: отжимания и подтягивания, прыжки в длину и упражнения на пресс, бег на разную дистанцию, наклоны из положения стоя. За правильностью выполнения каждого норматива следили инструкторы спортивного комплекса «Союз». Все результаты они заносили в протокол, по итогам которого определялись итоги фестиваля.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» — полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. С 2019 года комплекс ГТО включен в федеральный проект «Спорт — норма жизни!», являющийся частью национального проекта «Демография».

В этом году Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» исполнилось 10 лет. С каждым годом в Балашихе растет популярность спортивных мероприятий для сдачи нормативов ГТО, где главной наградой служит почетный знак отличия: бронзовый, серебряный или золотой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.