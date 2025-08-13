В Балашихе прошел кубок Олимпии «Все звезды»

сегодня в 18:39

Кубок Олимпии «Все звезды» — серия соревнований по бейсболу среди лучших спортсменов из России и других стран. В этом году соревнования прошли на бейсбольном стадионе им. Д. Б. Шляпникова в Балашихе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования проходят на ежегодной основе с 2022 года. Участниками Кубка стали 78 спортсменов 13-16 лет из 15 бейсбольных клубов России и Республики Беларусь.

«При отборе организаторы отдавали приоритет сильнейшим участникам региональных и всероссийских первенств, лидерам своих клубов и спортшкол. И ребята подтвердили, что они действительно лучшие, продемонстрировали отличный бейсбол и получили бесценный игровой опыт в соревновании с равными сильными соперниками», — отметил директор фонда «Надежная смена» Артем Королев.

За чемпионский кубок соревновались 6 команд: «Дракон», «Единорог», «Кентавр», «Орел», «Стрелец» и «Феникс», которые были сформированы процедурой драфта, подразумевающей поочередный выбор игроков 12 ведущими тренерами.

Четвертый Кубок Олимпии «Все звезды» завершился победой команды «Единорог».

Два спортсмена из Балашихи получили специальные награды: лучший питчер — Филипп Деев и «MVP турнира» (самый полезный игрок команды) — Ильдар Аюпов.

Все участники Кубка Олимпии получили сертификаты и подарки от партнеров турнира. В официальной церемонии награждения победителей и призеров приняли участие президент Федерации бейсбола и софтбола России Дмитрий Киселев, вице-президент ФБСР Николай Гервасов.

Организаторами турнира выступили Благотворительный фонд «Надежная смена», ООО «Астралогика» и бейсбольный клуб «Олимпия» при поддержке Федерации бейсбола и софтбола России, а также оргкомитет Международного инженерного чемпионата CASE-IN.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.