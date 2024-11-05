В Балашихе прошел командный Кубок Московской области по русскому шапочному бою

В День народного единства в подмосковной Балашихе состоялся командный Кубок по русскому шапочному бою на призы чемпиона мира среди военнослужащих, чемпиона Европы, мастера спорта России международного класса Дмитрия Двали. Турнир состоялся при поддержке партийного проекта «Старший брат», реализуемого подмосковным отделением партии «Единая Россия», которая выступила организатором соревнований, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Соревнования прошли в День народного единства в ледовом дворце «Арена Балашиха», в котором приняли участие команды юношей и девушек от 13 до 14 лет из разных округов Подмосковья.

Координатор партпроекта «Старший брат» Андрей Урусов рассказал, что этот вид спорта является древнерусской забавой, которая использовалась как разминка перед кулачными сражениями.

«На первый в стране Кубок собралось более 200 ребят в возрасте 13-14 лет из 21 города области. Суть соревнований заключается в том, что спортсмены делятся на команды и участвуют в индивидуальных поединках с целью сорвать шапку с соперника, не используя при этом удары ногами и руками. Победителем становится та команда, у которой по итогам боев больше побед в индивидуальных поединках», — сказал Урусов.

По итогам соревнований первый приз забрала команда из Балашихи, участники которой получили денежное вознаграждение в размере 30 тыс. рублей, команда из Богородского округа, занявшая второе место — 15 тыс. рублей. Третьего места удостоилась команда из Подольска.

«Мы впервые проводим такое первенство, и очень символично, что это происходит в День народного единства. Сегодняшний день как раз и напоминает о традициях нашей страны, возрождает одну из них. Я думаю, она будет пользоваться популярностью, мы это уже видим по первым шагам. И очень здорово, что этот праздник объединил сегодня как молодежь, так и старшее поколение», — сказал Николай Черкасов.

Помимо непосредственно «шапочных боев» все гости мероприятия смогли посетить подготовленные здесь интерактивные площадки и мастер-классы.

«Сегодня в турнире принимают участие порядка двухсот участников, и я за всех болею. Это наше молодое поколение, которое добьется высоких результатов и будет успешным», — отметил член местного политического совета партии «Единая Россия» городского округа Балашиха, мастер спорта России международного класса по боксу Александр Бахтин.

Отдельную благодарность организаторы турнира выразили Общероссийскому общественному движению «Здоровое Отечество», которое помогло с наградной продукцией для призеров турнира.

Первый региональный турнир по русскому шапочному бою на призы чемпиона Европы Дмитрия Двали был организован с целью приобщить молодежь к национальным традициям и дать возможность прикоснуться к богатому культурному наследию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.