В Балашихе пройдут занятия по скандинавской ходьбе и дыхательной гимнастике

Спортивная неделя стартует в парке на Заречной в Балашихе во вторник. Начало в 12:00 у арочной сцены. В программе: активная разминка и ОФП, сообщает пресс-служба администарции горокруга.

Во вторник и четверг в 20:00 приглашаем всех на забег «В закат», а в субботу в 9:00 на дружеский старт «5 верст».

В парке Пехорка лес вас также ждет много спорта: в понедельник в 11:30 приглашаем на дыхательную гимнастику. Во вторник, среду и четверг в 16:00 — на ОФП, а в пятницу в 10:00 на дыхательную гимнастику. Все программы проходят на площадке у стадиона.

В Ольгинском лесопарке спортивная программа начнется во вторник. С 18:30 для вас: беговая тренировка, ОФП, Скандинавская ходьба. В четверг с 18:00 для вас: ОФП и беговая тренировка.

В парке «Пехорка» ждем всех на спортивную программу в среду. Здесь в 14:00 на площадке у коворкинга для вас пройдет скандинавская ходьба. А в четверг: в 14:00 скандинавская ходьба и в 15:20 веселье старты.

В Пестовском парке ждем вас во вторник и четверг в 12:00 на скандинавской ходьбе. А в субботу в 9:00 на дружеском старте «5 верст».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.