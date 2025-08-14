В Балашихе пройдет открытый предсезонный хоккейный турнир памяти Олега Шиховцева
Фото - © Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации г.о. Балашиха
Любительские коллективы смогут принять участие в открытом предсезонном хоккейном турнире в Балашихе. Спортивная встреча посвящена памяти Олега Шиховцева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Олег Шиховцев погиб 22 марта 2024 года во время теракта в «Крокус Сити Холле». Во время нападения террористов Олег прикрыл собой жену и дочь.
Турнир будет включать в себя групповой этап и плей-офф. Сроки проведения матчей с 10 сентября по 10 октября в будние дни с 20:00.
Заявку на участие можно подать до 29 августа. Возраст участников: 35+.
В турнире допускается участие:
- 4 СПШ (без вратаря);
- вратарь - СПШ, занимает два слота и допускается еще 2 полевых СПШ 35+, если СПШ 18+, такой один игрок занимает два слота;
- любители продвинутого уровня приравниваются к СПШ по количеству игроков;
- допускается участие 2-х игроков 18+, если в команде нет СПШ 35+;
- участие в плей-офф СПШ при минимальном количестве игр в регулярке 2 игры.
Подробная информация: +7 (966) 088 11 66.
Возрастные ограничения: 18+.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.