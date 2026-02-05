В Балашихе пройдет отборочный турнир на Кубок Игоря Акинфеева в июне 2026 года

В городском округе Балашиха с 10 по 12 июня 2026 года состоится отборочный турнир для участия в Кубке Игоря Акинфеева, в котором примут участие более 100 команд, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

С 10 по 12 июня 2026 года на стадионах «Метеор», «Труд» и «Пехорка» в Балашихе пройдет отборочный турнир для юных футболистов 2014 года рождения. В соревнованиях примут участие более 100 команд, которые поборются за право представлять свой город и регион в финальной части Кубка Игоря Акинфеева.

По итогам предварительного этапа будут определены 10 сильнейших команд, которые получат путевки на главный турнир, запланированный на август 2026 года. Впервые в истории Кубка отбор участников проходит через открытую спортивную конкуренцию.

В 2025 году в международном Кубке Игоря Акинфеева в Химках участвовали 20 команд лучших футбольных школ стран СНГ и России, включая новые регионы. Турнир проводится с 2018 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках государственной программы «Спорт России». За прошедшие годы победителями становились команды из Московской области, Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.