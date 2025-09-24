В Балашихе пройдет ночной забег

Особенностью спортивного мероприятия станет дресс-код: участники выйдут на дистанцию в белой одежде и с включенными фонариками. Для бегунов также подготовили розыгрыш тематических сувениров.

«Ночной паркран — это особая атмосфера. Бег в темноте с фонариками и поддержкой единомышленников превращается не просто в тренировку, а в настоящий праздник. В прошлом году я участвовала впервые и получила невероятный заряд энергии. Очень рада, что у нас в городе такие мероприятия становятся традицией», — поделилась участница забега.

Клуб «ЖеRunners» не только организует регулярные пробежки, но и проводит масштабные беговые мероприятия. За два года существования бегового сообщества прошло уже три марафона у дома — два из них под флагом «ЖеRunners». Самый массовый из них собрал почти 400 человек в феврале 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.