В Балашихе открыли четвертый сезон школьной лиги

Четвертый сезон Балашихинской школьной лиги стартовал 11 октября на стадионе «Орион». В спортивных, интеллектуальных и творческих состязаниях примут участие более 13 тысяч учащихся из 38 школ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Открытие объединило школьников, педагогов, родителей и почетных гостей. На пресс-конференции гости ответили на вопросы команд направления медиа. Затем жеребьевка определила соперников дивизионов «Север» и «Юг», а команды прошли по стадиону со школьными флагами под аплодисменты болельщиков.

Старт сезону дали депутат Госдумы Сергей Юров, временно исполняющий полномочия главы Балашихи Сергей Лукичев, министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, депутат Мособлдумы Александр Толмачев, генеральный директор «Криогенмаша» Евгений Матвеев, директор по работе с государственными органами власти «Спортмастера» Станислав Аношин, руководитель детского КВН России Руслан Волошин и другие гости.

«Мы начинали Лигу с идеи объединить школьников, педагогов и родителей вокруг спорта, а сегодня у БШЛ уже свои традиции, характер и большое сообщество», — отметил Сергей Юров.

Юров назвал проект особенным для себя и пообещал продолжать его поддерживать, по возможности приезжать на игры и встречаться с командами.

В программу добавили настольный теннис и флорбол. Сохранились баскетбол 3×3, волейбол, мини-футбол, шахматы, КВН, танцы, математические бои и другие направления. Также школьников ждут инженерный триатлон, дебаты, медиа, «Зарница» и «Игры будущего» с киберспортивными турнирами, автосимуляторами и гонками дронов.

«Впереди — целый учебный год соревнований, выступлений и новых командных побед», — подчеркнул Сергей Лукичев.

Лукичев отметил, что лига позволяет каждому найти свое направление, проявить себя и получить новый опыт. Он пожелал участникам новых друзей, ярких эмоций и достижений.

Проект разработали по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. В 2023 году Балашиха стала пилотной площадкой школьных соревнований. В 2024 году к Единой школьной лиге присоединились еще 12 городов Подмосковья.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.