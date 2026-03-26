В Балашихе определили победителей финала школьной лиги 3х3

Финал соревнований по баскетболу 3х3 Балашихинской школьной лиги прошел 25 марта на стадионе «Труд» в Балашихе. Победителями стали команда «Авангард» школы №12 среди девушек и «Авиаторы» школы №30 среди юношей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В финале приняли участие глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров, начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Никита Тарасевич и депутат совета депутатов Марина Жирова.

«Это значимое событие для нашего округа и Балашихинской школьной лиги. Сегодня особенно приятно наблюдать здесь как знакомых участников, так и новые команды, а также их болельщиков. Радует, что все больше ребят вовлекаются в занятия спортом, проявляют свои способности и добиваются высоких результатов. Хочется, чтобы эта положительная тенденция продолжала развиваться», — сказал Сергей Юров.

Финальные игры завершились торжественной церемонией награждения, на которой объявили результаты и вручили награды победителям и призерам.

Третий сезон Балашихинской школьной лиги стартовал 23 октября 2025 года. Он включает 13 направлений, а в сезоне 2025–2026 годов участие принимают около 10 тысяч человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.