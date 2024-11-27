В Балашихе 6 января пройдет зимний мотофристайл

6 января в Балашихе пройдет зимний мотофристайл. На площади возле Ледового дворца «Арена Балашиха» опытные мотофристайлеры проведут шоу. Зрители увидят уникальную технику, подготовленную специально для выступлений в зимнем мотофристайле, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программе три блока по фристайл-мотокроссу и сальто на багги, которое исполняет всего четыре человека в мире. В промежутках между сетами выступит чемпион мира по битбоксу Вахтанга.

Зимний мото-фристайл пройдет в рамках традиционного проекта московской области «Зима в Подмосковье». Новое мероприятие этого сезона- это фристайл-мотокросс. Эффектные выступления спортсменов можно будет увидеть в 8 подмосковных городских округах.

1 декабря в Балашихе открывается зимний сезон. В этот день для посетителей заработают катки в парке «Пехорка» и Пестовском. Торжественное открытие пройдет с праздничной программой. Откроется лыжная трасса. Зажгут новогодние елках, которые установлены в разных микрорайонах города. Свою работу начнет резиденция и почта Деда Мороза. 6 января жителей ждет большой мото-фристайл. Всю зиму для жителей Балашихи будут проводить активности на свежем воздухе: турниры на дворовых катках, легкоатлетические и лыжные забеги, игры в хоккей, турниры, веселые старты, мастер-классы и развлекательные программы. Всего в Балашихе пройдет около 300 мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.