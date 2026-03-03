В Балашихе 28 февраля прошел футбольный забег 5 верст

Тематический забег проекта «5 верст Пестовский», посвященный футболу, состоялся 28 февраля в Пестовском парке Балашихи. На старт вышли 225 человек — это лучший показатель среди парковых забегов в России в этот день, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках спортивного события среди финишеров разыграли памятные призы и подарки. Участники также попробовали силы в тематическом конкурсе «Забей гол», к которому присоединились как взрослые, так и дети.

Мероприятие организовали при поддержке администрации городского округа, управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью, а также «Дирекции парков». Проект «5 верст Пестовский» реализуется на регулярной основе.

Традиционные старты проходят еженедельно в Пестовском парке и стали частью спортивной жизни Балашихи. Участники преодолевают дистанцию в 5 километров бегом или пешком, выбирая комфортный темп. Помимо регулярных стартов, проект включает тематические забеги, приуроченные к государственным праздникам и значимым датам. Они объединяют жителей округа, представителей спортивного сообщества, учреждений культуры, общественных организаций и органов местного самоуправления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.