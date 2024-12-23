В Астраханском кремле открылись ледовые площадки

Два катка в Астраханском кремле открыты ежедневно с 8:00 до 20:00

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин рассказал, что 23 декабря в Астраханском кремле состоялось долгожданное открытие ледовых площадок, которые будут функционировать до конца февраля, сообщает «Бриф24» .

Два катка — большой и малый — будут работать ежедневно с 8:00 до 20:00. На первый сеанс вход будет свободным для всех желающих.

Особое внимание уделят семьям военнослужащих — для них будут организованы бесплатные катания. Пользоваться можно как своими коньками, так и взять их в аренду. Также на площадке пройдут турниры по хоккею среди любительских команд, подчеркнул Бабушкин.

Приобрести билеты на каток можно в кассе на территории Кремля и на сайте Астраханского театра оперы и балета.