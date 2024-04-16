В апреле стартует новый спортивный сезон на ВДНХ

С апреля на ВДНХ начинается новый спортивный сезон. Гости выставки могут принять участие в индивидуальных тренировках на открытых площадках и в групповых занятиях в секциях, сообщает пресс-служба АО «Выставка достижений народного хозяйства».

Заммэра Москвы — глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина рассказала, что спортивные программы комплекса очень популярны у жителей и гостей столицы.

«В 2023 году тематические мероприятия и соревнования на ВДНХ объединили порядка 80 тысяч посетителей. С наступлением тепла здесь начинается новый сезон тренировок и чемпионатов на открытом воздухе», — заявила Сергунина.

Спортивные мероприятия

Фото - © Пресс-служба ВДНХ

Каждую субботу с 9 до 10 утра на стадионе парка «Останкино» собираются участники бегового объединения «5 верст на ВДНХ». Чтобы присоединиться к движению, нужно пройти регистрацию на сайте проекта.

Каждое первое воскресенье месяца с 10:00 до 12:00 проводятся мастер-классы по русской национальной игре в килу. Они проходят на мини-футбольных полях у Мичуринских садов.

По воскресеньям по предварительной записи можно посетить бесплатные занятия по традиционной китайской гимнастике «Оздоровительный цигун». Они проходят в 13:30 до 15:30 в строении 574. При хорошей погоде занятия переносят на газон у шахматного клуба.

Встречи клуба фрисби начнутся с 17 апреля, к ним могут присоединиться все желающие. Игры проходят на стадионе парка «Останкино» по средам и пятницам с 21:00 до 23:00.

Секция любителей лякросса открывается 1 мая, она будет работать по понедельникам с 20:00 до 22:00 и по субботам с 18:00 до 20:00. С 1 июня по выходным с 16:00 до 20:00 желающие смогут посетить площадку для кроссминтона около строения 574.

Ежедневные занятия

Фото - © Пресс-служба ВДНХ

Каждый день с 9:00 до 23:00 гости могут посетить площадки для тренировок по воркауту, которые находятся возле входа в ботанический сад. Здесь можно позаниматься на разных видах тренажеров.

Матчи по мини-футболу, баскетболу и стритболу можно организовать самостоятельно в любой день. Они проходят на площадке около павильона № 27 «Физкультура и спорт» с 8:00 до 23:00.

С 9:00 до 23:00 работает и площадка для настольного тенниса. Она находится за строением 574. Рядом установлены шесть столов для армрестлинга. В самом строении есть раздевалки и места для отдыха.

Спортивные мероприятия на ВДНХ проводят в поддержку проектов «Спорт — норма жизни» и «Демография».